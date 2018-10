Vijftien maanden voor diefstal van auto-onderdelen

Twee twintigers werden maandag door de strafrechter in Kortrijk veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor diefstal met braak.

Ze forceerden de deur van een bedrijf met een koevoet en laadden een bestelwagen vol met fietsen, auto-onderdelen en een crossmotor.

De eerste beklaagde, de 21-jarige man uit Waregem, was aan het werk als koerier toen hij een crossmotor zag staan in een autoherstelplaats in Roeselare. Samen met een vriend, een man van 23 uit Kuurne, besloot hij om de crossmotor te stelen. Met een koevoet braken ze de deur van het bedrijf open, en vervolgens laadden ze de bestelwagen vol met enkele fietsen, tal van auto-onderdelen, een diagnosetoestel en de crossmotor.

De man van 21 was aanwezig om zijn vonnis te horen. Hij werd veroordeeld tot vijftien maanden celstraf waarvan zes maanden effectief. De rechter legde hem uit dat hij waarschijnlijk binnenkort zou vrijkomen, aangezien hij al vijf maanden in voorhechtenis zat. Zijn kompaan, die telkens verstek gaf voor de zitting, moet de volle vijftien maanden effectief uitzitten. Aan de burgerlijke partijen moeten ze ongeveer 13.000 euro betalen.