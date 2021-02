Vijfsterrenhotel Duke's Palace mag eindelijk uitbreiden

Het hotel Duke’s Palace in Brugge heeft eindelijk een vergunning gekregen om uit te breiden.

Het dossier liep steeds vast bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar nu kan er gestart worden met de verbouwingen.

Het vijfsterrenhotel in het centrum van Brugge diende al in 2014 voor de eerste keer een aanvraag in om uit te breiden. “De stad en de deputatie hebben altijd de vergunning verleend maar het dossier liep steeds vast bij de Raad voor vergunningsbetwistingen”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon.

Duke’s Palace zal een nieuwbouwvolume bouwen aan de zijde van de Moerstraat. “De bestaande muur, die een grote stadslandschappelijke waarde heeft, blijft ongewijzigd behouden”, aldus Demon. Na de werken zal het hotel 135 kamers tellen, vandaag zijn dat er nog 110. Er is ook een tuinaanlegplan en een beplantingsplan voorzien.