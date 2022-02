Vijfgeslacht in Slijpe: achterachterkleinkind in armen van betovergrootmoeder

Amber is de vijfde dochter in lijn: mama Kimberly Portier, oma Katty Delacauw in Diksmuide en overgrootmoeder Annic Leysen uit Westende gaan haar voor. Maar Amber kan ook nog in de armen liggen van haar betovergrootmoeder in Temse.

Een achterachterkleinkind in de armen sluiten: het gebeurt inderdaad niet zo vaak.