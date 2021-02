Vijf vrachtwagens, één dode bij ongeval door grenscontroles

Op de E17 ter hoogte van Aalbeke in de richting van het Franse Rijsel is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd met verschillende vrachtwagens in de staart van een file. Daarbij viel één dode. De snelweg was er een hele tijd volledig versperd. De hulpdiensten vragen om maatregelen.

Door de coronacontroles op Frans grondgebied stond er 5 kilometer file aan de grensovergang. Het was er ruim een halfuur stapvoets aanschuiven. Een vrachtwagen is dan ingereden op de staart van de file. De chauffeur overleefde de klap niet. Het gaat om een Fransman van 36 uit Arras. Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen remsporen te bespeuren en zou hij 90 gereden hebben op het moment van de botsing.

(lees verder onder de foto)

In totaal zijn vijf vrachtwagens betrokken bij het ongeval. Er is veel ravage, en er is ook ladingverlies."Een aantal vrachtwagens zal getakeld moeten worden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "De afhandeling zal dan ook een hele tijd duren." Iedereen moet de snelweg verlaten ter hoogte van het knooppunt Aalbeke. Het Verkeerscentrum vraagt de omgeving te vermijden. Wie in de buurt is en toch naar Frankrijk moet, kan dat aan de grensovergang bij Doornik, via de E403. Wie van dieper in het land komt, kan de E40 naar Oostende-De Panne nemen en dan via de grensovergang in Adinkerke rijden.

Het ongeval is het zoveelste in rij, omdat er voortdurend files staan. Die worden veroorzaakt door de strengere maatregelen van de Franse overheid tegen het coronavirus. Wie Frankrijk binnen wil, moet bijvoorbeeld een negatieve test voorleggen. Aan de Franse kant van de grens worden de voertuigen dan ook sinds maandag gecontroleerd.