Vijf verdachten opgepakt voor overval nachtwinkel

In Blankenberge zijn vijf verdachten opgepakt voor de overval op een nachtwinkel in de Kerkstraat in Blankenberge.

Het gaat om 3 minderjarigen en 2 meerderjarigen uit Blankenberge. De minderjarigen zijn voor de jeugdrechter verschenen. Twee zijn opgesloten in de jeugdgevangenis van Everberg. De derde minderjarige is vrijgelaten, onder strikte voorwaarden.

De twee meerderjarigen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter en zitten in de gevangenis in Brugge.

Bedreigd met koevoet

In de nacht van maandag op dinsdag is de nachtwinkel in de Kerkstraat in Blankenberge overvallen. Twee mannen met bivakmuts verplichtten de uitbater om de inhoud van de kassa af te geven. Hij werd bedreigd met een koevoet. De daders gingen lopen met de buit: een paar honderd euro.

Aan de hand van camerabeelden uit de omgeving konden 5 verdachten worden geïdentificeerd en zij werden gisterenmorgen uit hun bed gelicht en gearresteerd.