Vijf transmigranten uit bulkcontainer gehaald in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge zijn vrijdagnamiddag vijf transmigranten aangetroffen in een bulkcontainer. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De bulkcontainer met bolletjes polyethyleen stond op de kaai van P&O Ferries. De chauffeur die de container kwam ophalen, stelde vast dat één van de vier mangaten aan de bovenkant niet meer verzegeld was. De scheepvaartpolitie ontdekte in de container inderdaad een Tunesiër, een Syriër en drie Libiërs.

De transmigranten zouden naar eigen zeggen al meer dan een dag in de bulkcontainer gezeten hebben. Ze hingen rond in de kuststreek, maar probeerden regelmatig via Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Nu hadden de vluchtelingen de verkeerde container uitgepikt, want de bolletjes zouden naar Frankrijk vervoerd worden.

Lading afgekeurd

In dergelijke container worden bolletjes polyethyleen in een dichtgesmolten plastieken zak vervoerd. De transmigranten hadden echter de plastieken zak gescheurd om in de container te kunnen kruipen. Daardoor moest de lading volledig afgekeurd worden.

Levensgevaarlijk

"De binnengedrongen transmigranten hebben zichzelf ook in levensgevaarlijke omstandigheden gebracht, gezien de kans reëel is dat zij op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met een zuurstofgebrek in de bulkcontainer", zegt procureur Frank Demeester.

Volgens de referentiemagistraat mensensmokkel en -handel konden de indringers ook wegzakken tussen de bolletjes polyethyleen. "Indien men op dat ogenblik geen hulp kan bekomen, is de kans op overlijden reëel."