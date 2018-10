Vijf personen naar ziekenhuis, door rook bevangen

Er was vrijdagavond brand ontstaan in de woonkamer van een villa langs de Duinkerkekeiweg in Adinkerke. De schade in de woonkamer is groot, maar ook alle andere delen van de woning liepen zware water- en rookschade op.

De brandweer van De Panne en Veurne waren snel ter plaatse en konden verdere uitbreiding van het vuur voorkomen. De brandweer verluchtte de woning toen alle vuur was geblust. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het vuur zou ontstaan zijn in een hoek van de living waar zitmeubels stonden. De woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.