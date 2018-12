Vijf leerlingen KTA Brugge geschorst voor racisme en aanslagdreiging

In een OKAN-klas worden anderstalige nieuwkomers opgevangen. Eén van de leerlingen werd op het matje geroepen omdat hij zich bezondigd had aan racistische uitlatingen. Hij bracht de leerlingenbegeleiding en directie op de hoogte van de chatgroep. In de chatgroep werd racistische praat verkocht. Ook dreigden zijn medeleerlingen, die zich de rechtse alliantie van het KTA noemen, met een aanslag. Ze hebben ook foto's van hen gepost in soldatenoutfit met oorlogswapens.

Politie

De school neemt de zaak ernstig en heeft de politie op de hoogte gebracht. De jongens werden verhoord en bij één van hen werd een huiszoeking gedaan. Daarbij werden wapens gevonden en legerkleding. De vader van de jongen is een verzamelaar van wapens en heeft de ­nodige vergunningen. Geen enkele leerling werd opgepakt.

Geschorst

De school heeft de vijf betrokken leerlingen alvast preventief geschorst. Ze zijn 17 en 18 jaar. Het KTA focust op samen leren en samen leven. Het voorval zal dan ook aan bod komen in toekomstige lessen. Vanmorgen zijn de ouders al ingelicht. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven op het onderzoek naar de feiten.