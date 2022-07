Vijf leden van grote phishingbende opgepakt

Dat melden de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de Veurnse afdeling van het parket-West-Vlaanderen. Een van de verdachten is een Nederlandse rapper.

Het onderzoek ging van start toen een vrouw in het najaar van 2021 klacht neerlegde bij de politiezone Polder. Het slachtoffer was ingegaan op een vals sms-bericht dat melding maakte van veiligheidsproblemen met haar ITSME-account. Op die manier had ze ruim 2.300 euro verloren. De speurders konden achterhalen dat de berichtjes niet zomaar door een groepje computernerds verstuurd werden. Het bleek te gaan om een criminele bende die zogenoemde money mules rekruteerde, terwijl andere handlangers de nodige sim-kaarten moesten aankopen. In totaal werd met de oplichtingen via sms en WhatsApp al minstens 270.000 euro buitgemaakt.

Dure zonnebril en honderd rode rozen

Op 14 juni werd een eerste verdachte opgepakt toen hij een dure zonnebril kocht in Leuven. De Nederlander verbleef op dat moment bij zijn moeder in Kessel-Lo. Een tweede verdachte werd een dag later ingerekend toen hij in Boom net honderd rode rozen had gekocht. Nog een dag later werden bij huiszoekingen in de streek van Antwerpen en Luik nog eens twee verdachten gearresteerd. Ten slotte werd woensdag nog een verdachte opgepakt naar aanleiding van drie nieuwe huiszoekingen in het Antwerpse en het Brusselse. Alle opgepakte verdachten werden ondertussen ook aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter, maar er worden nog andere verdachten opgespoord.

Politie en parket merken op dat de bende een beroep doet op jongeren die met de criminele winsten grote sier maken in het uitgaansmilieu. "Ze pronken met dure huurauto's en merkkledij, en logeren in dure hotels waar ze van tijd tot tijd ook escortedames uitnodigen", klinkt het in een persbericht. Een van de verdachten is een Nederlandse rapper die in zijn nummers zou opscheppen over het geld dat hij verdient met criminele activiteiten.

Duizelingwekkende cijfers

Volgens de FGP steeg het aantal online vermogensdelicten in 2020 met 200 procent. "Dat zijn duizelingwekkende cijfers. De online dieven schatten de pakkans laag in maar wij zetten volop in op het fenomeen met meer rechercheurs en met klassieke en nieuwe onderzoekstechnieken", aldus hoofdcommissaris Kurt Desoete. Het parket probeert via afspraken met de financiële instellingen om de schade voor de slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. "We roepen ook op om niet in te gaan op verdachte sms-berichten of e-mails van een onbekende afzender. Overheidsinstellingen en banken communiceren nooit op dergelijke manier", benadrukt procureur Patty T'Jonck.