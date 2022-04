Vijf klassen met Oekraïners leren Nederlands in volwassenenonderwijs

Bij Scala, onderwijs voor volwassenen, is er sinds de paasvakantie een toevloed van Oekraïense vluchtelingen die zo snel mogelijk Nederlands willen leren. Onze provincie is koploper om de Oekraïners weer op de schoolbanken te krijgen

In heel Vlaanderen volgen nu 800 Oekraïense vluchtelingen in het volwassenenonderwijs een intensieve taalcursus Nederlands. Bij Scala in Brugge zijn op twee weken tijd vijf nieuwe klassen basiscursus Nederlands uit de grond gestampt. Sommigen volgen wel vier keer per week les.

"Nederlands is een moeilijke taal"

"Het is nu de tweede week dat de cursisten Nederlands volgen. Het zijn de beginnersstapjes, maar ze hebben wel al de basis mee gekregen", legt taalleerkracht Ingrid uit. Lina Borysowa is een Oekraïense student: Nederlandse is behoorlijk moeilijk, maar ik heb geluk dat ik een beetje Duits kan. Ik heb de basis daarvan in het verleden geleerd en er zijn we wat woorden die op elkaar lijken."

"Het agentschap had ons verwittigd dat we ons aan een toestroom konden verwachten, maar voor de paasvakantie was daar niet veel van te merken. Op twee weken tijd is er veel veranderd", vertelt Kim Depovere van Scala Volwassenenonderwijs Brugge.