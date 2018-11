Vijf jaar gevorderd voor moordpoging op ex

M.B.S. werd ingerekend doordat de toen 9-jarige dochter van het slachtoffer alarm sloeg. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar effectieve celstraf.

Op 26 maart 2017 liep de beklaagde zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner toevallig tegen het lijf. Wellicht besloot hij hen te volgen tot aan haar woning in Blankenberge, want kort na het vertrek van de nieuwe vriend klopte M.B.S. zelf aan. Hij ging zijn ex-echtgenote met vuistslagen te lijf en sloeg haar hoofd zelfs tegen de muur. Volgens haar dochter en hun toen 4-jarige zoon zou hij ook met wijnglazen gegooid hebben.

Het 9-jarige meisje liep naar buiten en verwittigde de buren. "Zonder de tussenkomst van de buurman zou hij haar zeker doodgeslagen hebben. Volgens alle getuigen was het een moordpoging", aldus procureur Yves Segaert-Vandenbussche. Meester Nadia Lorenzetti, advocate van het slachtoffer, merkte op dat M.B.S. bovendien een mes uit de lade probeerde te nemen.

De verdediging vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen zonder voorbedachtheid. "Van een mes of glas was absoluut geen sprake en het klopt ook niet dat hij dreigde haar te vermoorden. Het is duidelijk dat mijn cliënt door het lint gegaan is, maar er was zeker geen intentie om haar te doden", aldus meester Patrick Bernard Martens. Na twee maanden voorhechtenis werd M.B.S. onder voorwaarden vrijgelaten. Hij woont ondertussen opnieuw in Tunesië en kon door een inreisverbod niet aanwezig zijn op het proces.

De zaak wordt voortgezet op 7 januari. De verdediging wil immers nog kunnen reageren op de vordering van de burgerlijke partij, die een schadevergoeding van bijna 9.000 euro vraagt.