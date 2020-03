Vijf jaar geëist voor doodrijder Charlotte Gysel

Tegen de man die Charlotte Gysel doodreed is vijf jaar cel geëist, vijf jaar rijverbod en een alcoholslot voor drie jaar.

De man zit sinds het ongeval al in de cel en verscheen vorige week in een rolstoel voor de rechter. Vanmorgen is de zaak echt gepleit. Het openbaar ministerie wil een strenge straf. Ze eist vijf jaar cel, vijf jaar rijverbod en ze vragen ook dat de man een alcoholslot krijgt opgelegd voor drie jaar.

Wat gebeurde er?

27 september 2019. Charlotte Gysel, 18 jaar, wordt frontaal aangereden door een Oekraïner (38). De man was aan het spookrijden, reed veel te snel en had gedronken. De klap was enorm, voor Charlotte kwam alle hulp te laat. Ook de aanrijder zelf raakte zwaar gewond, maar overleefde de klap.

