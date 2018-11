In augustus 2016 hadden de Roemen het beveiligingshekken en het raam van de zaak met dure handtassen in Knokke-Heist aan diggelen gereden. Ze gingen ervandoor met 140.000 euro aan handtassen. De politie kwam hen later die maand op het spoor na een overval in Leuven.

Vijf daders zijn voor de reeks ramkraken nu dus veroordeeld tot 5 jaar cel.

