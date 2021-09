Vijf jaar cel voor dertiger die ex-vriendin met mes te lijf gaat

Een man uit Staden is donderdag door de correctionele rechtbank van Ieper veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, deels met uitstel, voor poging doodslag. Na een uit de hand gelopen ruzie stak hij zijn ex tot dertig keer met een mes.

De feiten speelden zich af aan een woning in Staden. Het koppel was op dat ogenblik al uit elkaar, maar woonde nog samen. De twee hadden een toxische relatie en het kwam vaker tot schermutselingen, maar eind juli 2019 escaleerde een ruzie volledig. De dertiger stak zijn 24-jarige ex tot dertig keer toe met een mes, onder andere in haar hals en armen. De zwaargewonde vrouw kon nog naar de boerderij van de buren lopen. De buurmeisjes hadden alles zien gebeuren.

Volgens de advocaat van de verdediging ging zijn cliënt door het lint na de zoveelste vernedering. De vrouw had al een nieuwe vriend terwijl ze nog samenwoonden. "Hij was in het verleden ook al het slachtoffer van geweld en vernederingen", klonk het.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf jaar gevorderd, en daar ging de Ieperse strafrechter op in. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan een deel met uitstel op voorwaarde dat hij de probatievoorwaarden naleeft. Aan het slachtoffer moet hij een provisionele schadevergoeding betalen.

