Vijf gewonden na frontale botsing, 1 man kritiek

Bij een ongeval op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale zijn vanmorgen vijf inzittenden van een personenwagen gewond geraakt. Eén van hen is kritiek, drie andere slachtoffers zijn zwaargewond.

Het ongeval gebeurde aan een wegversmalling. De wagen botste frontaal met een tankwagen die uit de andere richting kwam. Iets verderop in de Grote Roeselarestraat gebeurden nog drie kleinere ongevallen met blikschade. Het wegdek was er glad door een uitgestrekt stookoliespoor. De brandweer heeft het wegdek gereinigd. De Grote Roeselarestraat is urenlang afgesloten voor het verkeer (lees verder onder de foto)

Sinds de aanleg van de drie kunstmatige wegversmallingen op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale gebeurden al vaak ongevallen. Burgemeester Dirk Sioen van Zonnebeke wil het probleem aanpakken door aan de versmallingen ondermeer extra knipperlichten te plaatsen.