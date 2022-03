Vijf bestuurders onder invloed gevat op 28 uur tijd: PZ Polder reageert verontwaardigd

Tussen vrijdagnacht en zaterdagmorgen heeft politiezone Polder vijf bestuurders betrapt op het rijden onder invloed. Vier onder hen bleken onder invloed van drugs. Eén bestuurder werd onmiddellijk veroordeeld tot een boete van 1269,60 euro. De drie andere zijn voor 15 dagen hun rijbewijs kwijt. Een vijfde bestuurder reed onder invloed van alcohol, ook hij moest voor 15 dagen zijn rijbewijs afgeven.

De politiezone reageert verontwaardigd. "Het rijden onder invloed van drugs of alcohol is één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen en brengt andere weggebruikers in gevaar", klinkt het. "De politiezone Polder zal blijven werken aan de verkeersveiligheid van elke weggebruiker. U kan gecontroleerd worden op elk moment en elke plaats in de politiezone."