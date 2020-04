Vijf besmettingen in WZC Ter Berken

Ook bij één medewerker werd een besmetting vastgesteld. De leefgroep waarin de besmettingen werden vastgesteld werd daarna volledig in isolatie geplaatst. In het woonzorgcentrum worden de nodige maatregelen genomen om bewoners en medewerkers verder te beschermen.

“Ondanks het feit dat in WZC Ter Berken, net zoals in de andere woonzorgcentra van Motena zeer strikte preventiemaatregelen worden nageleefd, werden we op dinsdag 31 maart op de hoogte gebracht van het feit dat 4 bewoners van Ter Berken effectief positief hebben getest op corona. Hun toestand is op dit moment stabiel, niemand is opgenomen in het ziekenhuis. Aangezien het om meerdere bewoners gaat in één leefgroep, wordt de hele afdeling als besmet beschouwd en geïsoleerd van de rest van het woonzorgcentrum. Dit heet cohort-isolatie. Alle families (contactpersoon) van die afdeling werden dinsdag telefonisch op de hoogte gesteld. Ook bij 1 medewerker werd een besmetting vastgesteld.” zegt Bart Wenes, voorzitter van Motena. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar de besmette bewoners en medewerker, hun familie en de veiligheid van de medebewoners en medewerkers die mogelijks in contact met hen kwamen.”