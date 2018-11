Vietnamese vrouw al dag van aankomst vermoord

De Zonnebekenaar heeft intussen volledige bekentenissen afgelegd. Hij zou alleen gehandeld hebben en de vrouw al vermoord hebben de dag dat ze in ons land toekwam. Het slachtoffer kwam om het leven na een discussie, door verstikking. Er zouden nog veel tegenstrijdigheden zijn in het verhaal van de verdachte. Zolang het onderzoek loopt, wil de advocaat niets kwijt over de motieven van de man.

Vorige week doorbraak in moorddossier

Het verkoolde lichaam van het slachtoffer werd op oudejaar 2016 aangetroffen langs een landweg in Geluwe. De speurders maakten een gezichtsreconstructie van de vrouw, waaruit bleek dat het slachtoffer een vrouw van Aziatische origine was, maar pas na een recent telefoontje van de Vietnamese ambassade over een vermiste vrouw kwam er een doorbraak in het dossier. Vorige week donderdag werd een 29-jarige man uit Zonnebeke opgepakt op verdenking van de moord. Hij leerde het slachtoffer in 2016 kennen in Japan en zou haar in november 2016 hebben uitgenodigd om naar België te komen. Twee maanden later werd haar verbrande lichaam gevonden in Geluwe.

Bekijk ook