Vietnamese Belg in de cel voor mensensmokkel

Een 44-jarige Belg van Vietnamese origine zit sinds vorig weekend in de cel op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In het voertuig van de verdachte werden in Koksijde acht Vietnamezen aangetroffen.

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 maart kreeg de politie van de zone Westkust een verdacht voertuig in de gaten. Een Volkswagen Transporter bevond zich in Koksijde vlak bij enkele vrachtwagens. De bestuurder van het voertuig bleek duidelijk veel aandacht te hebben voor de vrachtwagens. De vermoedens van mensensmokkel werden bij een controle van het voertuig bevestigd. De politie trof in de Volkswagen Transporter acht transmigranten uit Vietnam aan.

De bestuurder werd door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De verdachte geeft zijn betrokkenheid toe, maar beweert dat hij enkel de bedoeling had om de Vietnamezen te helpen. Hij zou de feiten dus om humanitaire redenen gepleegd hebben. De raadkamer heeft zijn aanhouding vanochtend met een maand verlengd.