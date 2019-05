Viertal rukt smartphone uit handen in Kortrijk

Rond negen uur gisteravond omsingelden ze een jonge vrouw die aan het bellen was met haar smartphone. Ze trokken de telefoon uit haar handen en vluchtten weg.

De vrouw alarmeerde de politie, en kon de daders beschrijven. Daarop heeft de politie gezocht in en rond het station, en zijn ook de camerabeelden gecontroleerd. De vier bleken op een trein gestapt die naar Doornik zou rijden.

Gekend bij het gerecht

De trein is even opgehouden, het viertal is opgepakt. Het zijn vier Fransen die in eigen land gekend zijn bij het gerecht.