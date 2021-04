De Pro League had al aangedrongen op publiek in de play-offs, maar dat kan sowieso niet voor 10 mei. Nu bekijken ze de mogelijkheid om toch supporters toe te laten op de kampioenenwedstrijd. Volgens het protocol kunnen er in het Jan Breydelstadion 9000 mensen, met terrassen rond het stadion. Het Brugse stadsbestuur kreeg nog geen aanvraag, maar is wel bereid om mee te werken.