Vierde ongeval met kusttram in vier dagen tijd

In Sint-Idesbald bij Koksijde is opnieuw een ongeval gebeurd met de kusttram. Een wagen met daarin twee Fransen werd in de flank gegrepen door de tram. Heel wat toeristen beseffen niet dat de tram in zijn eigen bedding steeds voorrang heeft.

Vandaag is dus opnieuw een personenwagen gegrepen door de Kusttram in Koksijde op een oversteekplaats tussen Sint-Idesbald en De Panne. De brandweer kwam ter plaatse om de twee Franse inzittenden uit hun wagen te bevrijden. Ze werden lichtgewond naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De wagen is door de aanrijding onherstelbaar beschadigd en werd getakeld. Het tramverkeer verliep enige tijd op één spoor ter hoogte van het ongeval.

Gisteren raakte een wagen zwaar beschadigd na een aanrijding met de kusttram, ook al in Koksijde. Eergisteren was er een ongeval langs de Kustlaan in Zeebrugge. En maandag werd in Westende een kind van twee jaar aangereden door de kusttram. Het kindje raakte gewond aan zijn benen, maar was niet in levensgevaar.

