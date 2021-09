Vierde fase van onderhoudswerken op Brugse Expresweg

In opdracht van Wegen en Verkeer start een aannemer vandaag met de vierde fase van de onderhoudswerken op de Expresweg (N31) in Brugge.

Er wordt een maand lang gewerkt op de weghelft richting E40/E403 ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Tijdens de werken rijdt het verkeer op de Expresweg in beide richtingen over versmalde rijstroken.

Begin maart startte een grondig onderhoud van de Expresweg in Brugge. Eerst werd het stuk tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371) aangepakt. Daarna schoof de werf op naar het stuk ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Nadat in augustus werd gewerkt op de weghelft richting kust, is nu de weghelft richting E40/E403 aan de beurt. Hier duren de werken van maandag 27 september tot eind oktober.

Afrit Koningin Astridlaan afgesloten

Tijdens deze fase wordt de weghelft richting E40 van de Expresweg helemaal afgesloten ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Het verkeer kan wel in beide richtingen doorrijden op de weghelft richting kust. Er worden versmalde rijstroken geplaatst en het verkeer mag maximaal 50 km/u ter hoogte van de doorsteek. Ook de afrit naar de Koningin Astridlaan wordt afgesloten. Je bereikt de Koningin Astridlaan door de afrit voordien te nemen en verder door te rijden op de parallelweg.