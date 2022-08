Vanmorgen is in Oostduinkerke de Vierdaagse van de IJzer gestart. Naar schatting zullen er elke dag minstens 4.000 mensen meestappen en dan zijn er nog de daginschrijvingen. Vandaag waren er een kleine 5.000 deelnemers.

De Vierdaagse is in 1968 door de Orde van de Paardevissers gestart om de Westhoek te promoten als toeristische bestemming. Het groeide snel uit tot een tweedaags evenement. Na enkele jaren nam het leger de organisatie over. Tijdens de Vierdaagse worden de slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek vielen herdacht.

Vrijdag wordt de internationale wandeltocht afgesloten in Ieper met de Last Post die uitzonderlijk om half vier plaatsvindt. Daarna stappen alle deelnemers van de Menenpoort naar de Markt.