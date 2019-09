Vier wagens botsen in Snaaskerke

Langs de Kanaalstraat in Snaaskerke is maandag een verkeersongeval gebeurd waarbij vier wagens betrokken raakten. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Lithobeton.

Een personenwagen stond er stil om linksaf de IJzerwegstraat in te slaan. Een achterrijdende bestuurder had dit te laat opgemerkt. Hij probeerde de auto nog te ontwijken, maar botste zo op het andere rijvak frontaal op een tegenligger. Door de klap werd die auto nog tegen een vierde, geparkeerde wagen gekatapulteerd. Niemand raakte gewond, maar de ravage was aanzienlijk. De politie zette een deel van de Kanaalstraat een tijd af voor het verkeer.