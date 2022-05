Vier verdachten diefstal keukenrobots maand langer in de cel

De vier verdachten van een grote diefstal van een 1000-tal dure keukenrobots en stofzuigers in Beveren-Leie blijven aangehouden.

De dieven sloegen vorige zomer hun slag bij een groothandel. De waarde van de buit huishoudtoestellen was aanzienlijk. De politie viel binnen in loodsen, horecazaken en huizen in de regio Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Uiteindelijk werden vijf verdachten opgepakt. Vier van hen zijn aangehouden. Enkele andere verdachten worden nog opgespoord.

