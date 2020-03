Vier plaatsen extra in Kortrijkse nachtopvang

De nachtopvang in Kortrijk is jaar na jaar uitgebreid, en is sinds een tijd het hele jaar door, met uitzondering van de twee zomermaanden juli en augustus. Dat betekent concreet een stijging van 900 naar 6.000 overnachtingen per jaar. Maar dat blijkt nog niet genoeg.

"De aanvragen verlopen overigens zeer ongelijk maar toch zien we dat het aantal aanvragen stelselmatig stijgt. Van september 2019 tot nu konden we per maand aan 25 aanvragen op een totale capaciteit van 600 per maand niet voldoen," zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe de Coene. Door vier plaatsen bij te creëren komen er 120 overnachtingen per maand bij.

En er is nog meer: er komt een gratis inbelnummer. Daarmee kunnen mensen zich aanmelden bij de nachtopvang, zonder dat het hen nog geld kost.

De uitbreiding kost Kortrijk per jaar €10.000 extra.