Vier natuurverenigingen tekenen beroep aan tegen ontwikkeling van De Spie tot bedrijventerrein

Vier natuurverenigingen tekenen beroep aan tegen de ontwikkeling van De Spie in Brugge tot bedrijventerrein. Het provinciebestuur leverde hiervoor een vergunning af.

De natuurverenigingen willen niet dat de historische poldergraslanden verdwijnen. Het gaat om een gebied van 42 ha dat loopt van het Boudewijnkanaal tot de haven.

De vergunning is een gevolg van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de vorige Vlaamse regering waarin deze ruimte en ook die aan de Blankenbergsesteenweg te ontwikkelen open ruimte is. Tegen de plannen voor een nieuw stadion trok Groen vzw ook al met succes naar de Raad van State. De Spie moet volgens de natuurorganisaties beschermd worden, zeker nu het klimaat verandert. Het is straks aan minister van leefmilieu Zuhal Demir om te oordelen.