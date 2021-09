Vier miljoen namaaksigaretten ontdekt in Leke

In Leke bij Diksmuide heeft de douane meer dan 4 miljoen namaaksigaretten ontdekt in een loods. Dat melden Het Nieuwsblad en Radio 2 West-Vlaanderen.

De inval gebeurde in een loods in de Lekedorpstraat in Leke.

De namaaksigaretten stonden klaar om verscheept te worden naar het Verenigd Koninkrijk. De sigaretten zijn anderhalf miljoen euro aan ontdoken accijnzen en belastingen waard.

Voorlopig is niemand opgepakt.