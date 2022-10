Vier mannen aangehouden voor het stelen van werkmateriaal

Gisteren verschenen vier mannen voor de raadkamer voor het stelen van werkmateriaal in Bredene. Het gaat om drie Bulgaarse twintigers en een veertiger met Franse nationaliteit. Ze zijn alle vier aangehouden.

Enkele dagen geleden heeft de politie vier verdachten van materiaaldiefstallen opgepakt in Bredene. Iets voor middernacht merkte een interventieploeg van de PZ Bredene/De Haan een verdacht voertuig op. Ze controleerde het en er bleek veel werkmateriaal aan boord te zijn, waarvoor de mannen geen uitleg konden geven.

Ondertussen kreeg de politie een telefoontje binnen over een diefstal van werkmateriaal uit een bestelwagen in de Duinenstraat. Het gestolen gerief bleek in het gecontroleerd voertuig te liggen.

Het onderzoek wordt verdergezet door de recherche van de PZ Bredene/De Haan.