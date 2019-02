Vier jongeren gewond bij ongeval in Sint-Kruis

Het ongeval gebeurde gisteravond rond half zes, op de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis. De auto kwam vanuit Moerkerke. Om een nog onbekende reden ging hij van de weg af en reed frontaal tegen een boom. De klap was zo hevig dat de boom ontwortelde en afknakte. Het parket onderzoekt de zaak.

zwaargewond

De vier jongeren zaten gekneld in hun auto, de hulpdiensten moesten hen bevrijden. Ze moesten gewond naar het ziekenhuis, niemand is in kritieke toestand. Door het ongeval was de Moerkerksesteenweg voor alle verkeer afgesloten.