Vier jaar voor Bredenaar die zijn dochters aanrandt

Hij werd ook schuldig bevonden aan aanzetten tot ontucht en aanranding van zijn beide tienerdochters. In februari vroeg de beklaagde via Snapchat zijn toen 16-jarige dochter om een foto. Haar vriend vroeg wat dat te betekenen had, waarna het meisje haar hart uitstortte. Uit schrik stuurde ze immers al een hele tijd naakfoto's naar haar vader. In een wasmand in de badkamer had hij ooit zelfs een gsm verborgen om haar te kunnen filmen. De man heeft zijn dochters ook meermaals betast. Van die feiten op haar jongere zus was de oudste dochter niet op de hoogte. Bij het oudste meisje was er zelfs sprake van manuele verkrachting. Het slachtoffer werd ook gedwongen om zichzelf naakt te filmen. De feiten begonnen toen de meisjes 12 à 13 jaar oud waren.

Ontkenning

De man werd in april aangehouden en minimaliseerde in eerste instantie het misbruik. De beklaagde weet zijn gedrag aan een seksverslaving. Pas in juni bekende hij de foto's

en het betasten, maar de verkrachting bleef hij tot op het proces met klem ontkennen. De rechtbank oordeelde dat de verkrachting wel degelijk bewezen is en veroordeelde hem tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan zijn oudste dochter moet hij een schadevergoeding van 3.500 euro betalen. Haar jongere zus krijgt 2.000 euro schadevergoeding. Hun moeder kreeg ten slotte 750 euro toegewezen.