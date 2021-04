Vier jaar cel voor dief die halskettingen afrukt

Op 29 september 2020 werd Mohamed H. opgepakt naar aanleiding van een diefstal met geweld in Blankenberge. De politie legde bovendien de link met gelijkaardige feiten op 18 september in Brugge. In een parking aan het station werd toen de halsketting van een vrouw afgerukt. Het slachtoffer hield blauwe plekken over aan de feiten. Even voor zijn betrapping probeerde de Libiër ook in te breken bij een plaatselijke juwelier.

Op dat moment was Isahk J. al gearresteerd voor een identieke diefstal van een halsketting in Oostende. Ook daar bleek de Libische beklaagde volgens het parket bij betrokken te zijn. Het duo zou in Oostende ook nog een jas buitgemaakt hebben. Bovenop de gevangenisstraf voor de diefstallen werden beiden tot drie maanden cel veroordeeld voor illegaal verblijf.

Mohamed H. bekende enkel de feiten in Brugge, terwijl zijn Algerijnse medebeklaagde zelfs voor beide diefstallen in Oostende de vrijspraak vroeg. Volgens hun advocaten hoopten ze allebei clandestien naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. "Ik zou ook niet weten waarom naar daar, misschien omdat de vaccinaties daar een stuk beter lopen dan hier", pleitte advocaat Jorn Verminck.

Ten slotte kreeg een 37-jarige vrouw uit Oostende tien maanden effectieve gevangenisstraf voor heling. Een tweetal maanden na de feiten bleek Kelly V. immers in het bezit van een van de gestolen halskettingen. De beklaagde gaf toe dat ze het sieraad in ruil voor wat drugs had aangeschaft. Haar advocaat drong tevergeefs aan op een milde bestraffing.