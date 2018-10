Vier jaar cel voor brandstichting in Oostende

Angelo J. stak na een ruzie met zijn vriend een vuurpijl af in zijn café in Oostende. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevorderd.

Op vrijdag 24 november 2017 kwam het in café Borneo in de Sint-Franciscusstraat tot een hoogoplopende ruzie tussen de beklaagde en zijn vriend. Onder invloed van alcohol zou Angelo J. gedreigd hebben om uit het leven te stappen, waarna hij een vuurpijl afvuurde in het holebicafé. De uitbater verschanste zich in het pand en probeerde met een alarmpistool de politie op afstand te houden.

J. werd uiteindelijk met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer had heel wat moeite om de uitslaande brand onder controle te krijgen. De drie appartementen boven het café liepen dan ook ernstige schade op. De slachtoffers kregen elk enkele duizenden euro's schadevergoeding toegewezen.

Verzet

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de opzettelijke brandstichting in een bewoond pand. De procureur benadrukte ook dat de vuurpijl volgens een deskundige onmogelijk uit zichzelf kan afgeschoten worden. Angelo J. beweerde tijdens het onderzoek nochtans dat het per ongeluk gebeurde.

J. liet verstek gaan voor zijn proces, maar dook donderdagochtend samen met zijn advocaat toch op voor het vonnis. "Ik ben gedagvaard op het verkeerde adres en heb via de krant vernomen dat de zaak behandeld was", legde de Oostendenaar uit. Het OM vroeg om zijn onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechter niet op in. Angelo J. zal verzet aantekenen tegen zijn veroordeling, waardoor hij wellicht een nieuw proces zal krijgen.