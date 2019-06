Vier jaar cel voor beleggingsadviseur die geld verspeelt aan Lotto

Een ex-verzekeringsmakelaar uit Waregem die zijn slachtoffers voor miljoenen euro's oplichtte, is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar effectief.

Hij beloofde klanten zeer hoge rentes in ruil voor een lening, maar in werkelijkheid spendeerde de meesteroplichter het geld met spelen op de Lotto en dure merkkleding.

De bal ging vorig jaar aan het rollen nadat enkele gedupeerden een klacht indienden tegen de man. De zelfstandige makelaar uit Waregem ronselde klanten binnen zijn familie en kennissenkring. Dankzij zijn goede reputatie als beleggingsadviseur vond hij zonder moeite een veertigtal geïnteresseerden. Hij beloofde hen zeer hoge rentes op korte termijn in ruil voor een lening. Op die manier vergaarde hij minstens 3 miljoen euro.

In werkelijkheid spendeerde de meesteroplichter het geld aan verre reizen en dure merkkleding. Maar hij kwam in de problemen toen enkele klanten onraad roken. In de hoop het geld van zijn cliënten terug te winnen, speelde hij nog eens voor minstens 170.000 euro met Lotto. De rechter veroordeelde hem tot vier jaar cel, waarvan een jaar effectief, voor grootschalige oplichting. Aan de slachtoffers moet hij de geleende drie miljoen euro terugbetalen. Hij kreeg ook een beroepsverbod van tien jaar.