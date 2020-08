Vier jaar cel gevorderd voor meelokken en beroven van homo's

Een minderjarige jongen maakte op 26 oktober 2019 een afspraakje met een 53-jarige man via BullChat, een chatbox voor homoseksuele mannen. Ter plaatse verschenen echter ook twee kompanen van de minderjarige op het toneel. Het slachtoffer werd voor pedofiel verweten en stevig in elkaar getimmerd. Bovendien gingen ze aan de haal met de gsm en de portefeuille van de vijftiger.

Eén van de verdachten werd door de raadkamer geïnterneerd voor zijn aandeel in de feiten. Op zijn gsm vonden de speurders nog meer seksueel getinte conversaties met mannen. Zo kwam een gelijkaardige afpersing van eerder die nacht aan het licht. Ook bij die feiten werd een 50-jarige man aangevallen en geschopt. Het slachtoffer moest ook zijn geld en zijn gsm afgeven. Ten slotte kon de enige beklaagde ook gelinkt worden aan vijf fietsdiefstallen in Brugge en telkens eentje in Merelbeke en Roeselare.

Volgens de verdediging stond V.D. eigenlijk vooral langs de zijlijn, terwijl de minderjarige en de geïnterneerde man de feiten pleegden. De advocate van de Bruggeling wees ook op de moeilijke jeugd van de jongeman. Tot aan zijn adoptie als vierjarige groeide D. immers op in een weeshuis in Sint-Petersburg. "Ik vind het jammer dat ik hier moet staan, maar misschien had ik de gevangenis nodig om een keer klaar na te denken", zei de beklaagde zelf. De verdediging vroeg om een straf met uitstel uit te spreken.

De rechter doet uitspraak op 14 augustus.

