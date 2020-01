Vier jaar cel geëist voor cannabisplantage in Westende

Zeven beklaagden hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het opzetten van een cannabisplantage in Westende. In een loods werden in juni 2017 553 plantjes aangetroffen. Voor de 39-jarige Albanese spilfiguur werd vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De plantage in de Steenstraat in Westende werd op 23 juni 2017 opgerold. In twee verschillende kweekkamers werden respectievelijk 269 en 284 cannabisplanten aangetroffen. Ter plaatse werd de 25-jarige Albanees Gentjan A. ingerekend. Die bleek de loods te huren van Dimitri N. (47) uit Nieuwpoort. Infrax vorderde een schadevergoeding van 23.000 euro voor de afgetapte elektriciteit, maar N. houdt vol dat hij daar niets mee te maken had.

Verder onderzoek wees uit dat A. 600 tot 700 euro per maand kreeg om de plantage te onderhouden. N. incasseerde dan weer 2.000 euro per maand om de loods en een ander pand te verhuren. Volgens het parket was de Albanees Denis G. eigenlijk de opdrachtgever. Ook enkele tussenpersonen en de leverancier van de cannabisstekjes moesten zich verantwoorden.

De advocaat van G. vroeg de vrijspraak. Volgens meester Pieterjan Dens kreeg de beklaagde door een inreisverbod van drie jaar niet de kans om aanwezig te zijn op het proces. Bovendien gingen zijn contacten naar eigen zeggen enkel over auto's, niet over het opzetten van cannabisplantages.

De andere beklaagden hangt celstraffen van een jaar tot 30 maanden met uitstel boven het hoofd. Hun advocaten benadrukten vooral hun beperkte aandeel in de zaak en vroegen om een straf met uitstel of een werkstraf. A.L. (56) uit Anderlecht ontkende met klem dat hij twee kilo cannabis naar Frankrijk zou gebracht hebben. "Alle info over hem is van horen zeggen, maar het zijn regelrechte leugens", pleitte meester Silke Brutin.

De rechter doet op 27 februari uitspraak.

