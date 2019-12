Negen auto's en een vrachtwagen waren er in een kettingbotsing betrokken. Uiteindelijk liepen vier mensen verwondingen op. Ze zijn naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De wegpolitie kreeg de hulp van agenten van PZ Vlas en Grensleie om het verkeer daar te regelen, want er stond een file tot op de A19. Sinds half tien is de weg er weer vrij.