Vier gemeenten verbieden alle activiteiten voor jonge kinderen

De burgemeester van Diksmuide neemt die maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het gaat om een verbod voor zowel indoor- als outdooractiviteiten.

Sinds de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in buurgemeente Houthulst op 17 januari merkt ook Diksmuide een verhoogd aantal besmettingen. De stad kleurt sinds twee dagen rood in de zorgatlas met momenteel 87 besmettingen de afgelopen zeven dagen. De recente cijfers tonen bovendien aan dat de besmettingen bij -12-jarige kinderen verdubbeld zijn in een week tijd. Dat aantal ligt niet enkel aan het extra uitgevoerde tests, maar gaat gepaard met een stijgende positiviteitsratio. Dit burgemeestersbesluit komt er zeker ook om het leerplichtonderwijs maximaal te kunnen laten doorgaan en vrijwaren.

Verbod op culturele, sociale en sportactiviteiten voor -12-jarigen

Lies Laridon: "Georganiseerde buitenschoolse activiteiten doorbreken de normale klasbubbels en creëren meer risico op de verspreiding van het coronavirus. Om de verdere verspreiding tegen te gaan en om te vermijden dat de gezondheidszorg onder danig zware druk komt te staan dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt, besliste ik om een burgemeestersbesluit uit te vaardigen. Dit gaat in vanaf vrijdag 29 januari en geldt tot en met zondag 14 februari. Het deeltijds kunstonderwijs en het beeldend kunstonderwijs worden overgeschakeld op volledig digitaal onderwijs zoals in onze afdeling in Houthulst. De kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang blijven wel open."

Krokusvakantie

Het burgemeestersbesluit geldt momenteel tot en met zondag 14 februari, tot net voor de krokusvakantie dus. Zo kunnen de vakantiekampen voorlopig wel blijven doorgaan, die voor vele werkende ouders de enige opvangmogelijkheid betekent. "We hopen met dit burgemeestersbesluit het aantal besmettingen terug te dringen zodat iedereen kan genieten van een zorgeloze krokusvakantie."