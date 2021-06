Vier extra trajectcontroles komen eraan

“Ik wil via deze manier van handhaving de verkeersveiligheid op onze wegen verhogen”, aldus minister Peeters. “Onderzoek toont immers aan dat het aantal ongevallen en snelheidsovertredingen ter hoogte van trajectcontroles drastisch dalen. Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo'n 78 procent. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. "Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect", legt minister Peeters uit.

Ruiselede, Tielt, Brugge, Heuvelland en Ieper

Concreet komen er bij ons trajectcontroles langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge, op de N037 tussen Ruiselede en Aalter en tussen Tielt en Ruiselede. Ook op de Kemmelstraat, Kemmelseweg tussen Heuvelland in Ieper komt er ééntje. Met de 20 bijkomende locaties zou Vlaanderen uitkomen op in totaal 208 locaties met trajectcontroles.