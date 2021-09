Vier bromfietsen gestolen, zes mannen aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag werd op een oprit in Bredene een bromfiets gestolen. De buit werd ingeladen in een bestelwagen. De politie van de zone Bredene/De Haan startte onmiddellijk een onderzoek en kon via camera's met automatische nummerplaatherkenning een verdacht voertuig identificeren.

De bestelwagen van de verdachten werd niet veel later al gespot door een ploeg van de federale Wegpolitie. In het voertuig zaten zes personen, en in de laadruimte vond de politie vier bromfietsentroffen. Ondertussen waren ook ploegen van de politiezones Grensleie, Regio Tielt en Vlas ter plaatse gekomen om bijstand te verlenen. De zes inzittenden werden gearresteerd door de politie. Het gaat om mannen van 18 tot 41 jaar oud, allen uit dezelfde regio in de provincie Henegouwen.

Maandag werden alle verdachten door de onderzoeksrechter aangehouden. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze voor nog meer dergelijke diefstallen in aanmerking komen.