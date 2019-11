Vier bouwteams in running voor nieuw casino in Middelkerke

In Middelkerke zijn de vier bouwteams voorgesteld die meedingen naar de bouw van het nieuwe casinoproject op de zeedijk. Ze zijn weerhouden uit zeven inzendingen die inschreven op de overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe casino.

Na het débacle in het casinodossier wil de nieuwe bestuursploeg rond burgemeester Jean-Marie Dedecker duidelijk met een schone lei starten. De vier kandidaat-bouwteams zijn gekozen op basis van een strenge selectieprocedure. De gezonde financiële toestand van de kandidaten, hun ervaring en de referenties van de betrokken architecten gaven daarbij de doorslag. Tegen volgende zomer weten we wie het nieuwe casino mag bouwen, twee jaar later moet het gebouw open gaan.

Ook voor de uitbating en concessie van de speelzaal zijn nog vier kandidaten in de running. Het gaat om Infinity Gaming uit Dinant, Napoleon Games, Golden Palace en Belcasinos van de Partouche Group.