Vier Belgische vissers gered na kapseizen schip

Omstreeks 17 uur woensdagavond is het Belgische vissersschip Morgenster 00.13 gekapseisd voor de Britse kust. De vier Belgische opvarenden konden gered worden en verkeren in goede gezondheid. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende.

Het schip raakte om nog onbekende problemen in moeilijkheden en sloeg over ter hoogte van het Britse Hastings, zo'n 20 kilometer van de kust. "Er zijn twee noodoproepen binnengekomen. Enerzijds bij de Engelse kustwacht, anderzijds bij ons dankzij het noodbaken, een soort GPS-systeem van het schip", aldus Réjane Gyssens van het MRCC. "Door onze informatie samen te leggen konden we besluiten dat het om hetzelfde schip ging. De Britse diensten hebben de reddingsactie gecoördineerd omdat het schip zich in Britse wateren bevond."

Iedereen gered

Twee opvarenden zijn in het water terecht gekomen, de twee andere vissers zaten op de romp van het schip. Uiteindelijk werden ze alle vier per helikopter aan wal gebracht waar ze een medisch onderzoek kregen, maar de opvarenden bleken nog in goede gezondheid te verkeren. Ze zullen zo snel mogelijk gerepatrieerd worden. Het schip ligt momenteel nog ter plaatse. Morgen zal gekeken worden wat er kan gedaan worden met de vissersboot. (