Vier aanhoudingen in internationaal drugsonderzoek

Begin deze week werd op verschillende plaatsen in België actie ondernomen in een internationaal drugsonderzoek. De actie werd uitgevoerd door de drugssectie van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen, onder leiding van de Bruse onderzoeksrechter.

Het onderzoek ging van start in de eerste helft van 2020, waarbij een man uit Knokke in beeld kwam in het kader van mogelijke grootschalige cocaïnehandel. De cocaïne zou in containers met mangaanerts zijn gesmokkeld. In juni 2020 werden in dat verband reeds zes aanhoudingen door de Brugse onderzoeksrechter verricht.

Het onderzoek werd na de arrestaties in juni verdergezet om hoger te kunnen opklimmen in de structuur van de organisatie. Dit bijkomend onderzoek, dat evenzeer internationaal werd gevoerd, heeft ertoe geleid dat op 23 november op diverse plaatsen in België simultaan werd tussengekomen op de bovenbouw van de criminele organisatie, waarvan vermoed wordt dat zij verantwoordelijk is voor de invoer van grote partijen cocaïne naar diverse landen van de Europese Unie, waaronder België.

De Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen voerde in opdracht van de onderzoeksrechter te Brugge dertien huiszoekingen uit in de provincies Antwerpen, Limburg en de Brusselse regio. Zij werden daarbij bijgestaan door de bijzondere eenheden van de federale politie, diverse lokale politiezones en het FAST-team. In totaal namen een 80-tal politiemensen deel aan de actie op Belgisch grondgebied. Ook drugs- en cashhonden werden ingezet om verdovende middelen en geld te vinden tijdens de huiszoekingen.

Vier personen werden gearresteerd en werden aangehouden door de onderzoeksrechter te Brugge. Verscheidene vuurwapens werden in beslag genomen, alsook een 300.000 euro aan cash, verscheidene luxegoederen waaronder vier voertuigen.