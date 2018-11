Op het ijssculpturenfestival in Brugge worden dit jaar video’s geprojecteerd op de sculpturen. En dat zorgt voor een magisch effect.

Het ijspaleis is gemaakt van 3.000 ijsblokken en het is er 6 graden onder er nul. Een warme jas, sjaal en muts zijn geen overbodige luxe!

35 artiesten van over de hele wereld hebben een maand lang gewerkt aan het IJspaleis op de markt in Brugge. Ze verwerkten 3.000 ijsblokken. Nieuw dit jaar is de verlichting. 100 videoprojecties verlichten de 60 ijssculpturen, op een hoogte van minstens 4 meter.

Het ijspaleis staat nog tot 6 januari op het stationsplein van Brugge.