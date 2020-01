Videoclip van 'Het Zwien' is af!

Zoals eerder al aangekondigd heeft cultnummer 'Het Zwien' een gloednieuwe videoclip gekregen. The Blik Dooze Band blikte het nummer in aan de vernieuwde Leieboorden in Kortrijk.

Na meer dan dertig jaar is er een nieuwe videoclip van het bekende West-Vlaamse lied ‘Het Zwien’. Het varken dat sinds kort prijkt aan de Leieboorden in Kortrijk deed dienst als decor. The Blik Dooze Band is de opvolger van O Djavel, die al in de jaren tachtig bestond. Van oorsprong speelde de groep, met frontman Robrecht Vanhuyse uit Rumbeke vooral Ierse folknummers, maar 'T Zwien is uiteindelijk onverslijtbaar gebleken.

Bekijk de volledige video hier: https://www.youtube.com/watch?v=m53s7h4uzxk