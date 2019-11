Het zoontje van Wannes en z'n partner Julie overleed amper 2 weken geleden. Fosske, zoals ze hem liefkozend noemen, was amper 8 maanden oud. 'Fly Young Bird' is de 'Catch of the day' bij Studio Brussel. Presentatrice Michèle Cuvelier uit Ardooie barst in tranen uit wanneer ze het nummer afkondigt.

Bekijk hier het volledige nummer: