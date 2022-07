VIDEO: tegenligger kan nipt roekeloze wegpiraat ontwijken

Een opvallend filmpje gaat rond op sociale media, van een levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre in Pervijze bij Diksmuide. De beelden zijn gemaakt in de Pervijzestraat, gisteren in de vooravond.

Een zwarte auto haalt in aan hoge snelheid, en gaat nauwelijks terug naar de eigen rijstrook. Een tegenligger moet uitwijken en kan een aanrijding maar nipt vermijden. Ook elders in de buurt is het agressief rijgedrag van de bestuurder de mensen opgevallen, blijkt uit reacties.

Op basis van APNR-camera's langs de trajectcontrole is het voertuig intussen geïdentificeerd. De mannelijke chauffeur had zich ook zelf gemeld bij de politie na de commotie op sociale media. Hij zal nu worden verhoord door de politie. Die maakt een pv op en stuurt die door naar het parket. Dat beslist dan of de zaak voor de rechtbank komt.