Dinsdagavond heeft een vrachtwagen zijn aanhangwagen verloren op de E40 tussen Veurne en Adinkerke in de richting van Frankrijk.

De Nederlandse truck was onderweg naar Groot-Brittannië toen de oplegger los kwam van de trekker. De oplegger ploegde door de berm en kwam tientallen meter verder omgekeerd in de gracht terecht. Honderden balen houtvezel kwamen op de naastliggende ventweg terecht. De ongeschonden balen werden overgeladen op andere vrachtwagens. Takelfirma Degraeve kwam het gevaarte uit de gracht takelen. Het verkeer moest enkele uren over één baanvak voorbijrijden tijdens de takelwerken. Er vielen geen gewonden.