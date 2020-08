VIDEO: Massale vechtpartij op strand Blankenberge

Volgens ooggetuigen raakte de situatie verhit toen een strandganger om nog onduidelijke redenen een agent op de grond duwde. Hierna snelden zijn collega's hem ten hulp en escaleerde de situatie. Verschillende andere strandgangers keerden zich hierop tegen de politie, waarna er een massaal gevecht ontstond. Parasols en strandbedden vlogen door het rond. De stokken van windzeilen werden gebruikt als wapens.

Een medewerker van de strandbar waar de gevechten begonnen, zegt voor de Belga-camera dat alles begon toen het hoogwater begon op te zetten en iedereen zich begon te verplaatsen. "Op vragen om het strand te verlaten of de muziek wat stiller te zetten, werd heel agressief gereageerd", aldus de jongeman. "In drie seconden werd het een groot groepsgevecht, onder het motto 'fuck the police'. De politie heeft dan geprobeerd hen op afstand te houden van de andere badgasten, want ze waren met te veel."

De politie kwam massaal ter plaatse, zoals te zien is op onderstaande beelden. Zowel de zone De Haan/Bredene als Brugge stuurden samen met de scheepvaartspolitie versterking. De gemoederen zijn ondertussen bedaard, maar de politie is nu nog altijd massaal aanwezig om de orde te handhaven.

Code oranje

De druktebarometer kleurde deze zaterdagnamiddag oranje. Door het hoogwater op het strand werd het plots moeilijk om afstand te bewaren en de bezoekers bleven toekomen. De gemeente Blankenberge greep hierop in door de Brugse Steenweg af te sluiten. Ook werd er aan strandgangers gevraagd om het strand te verlaten. Het gevecht op het strand kadert zich binnen deze context.

